Ilgiorno.it - Raffaella Ragnoli uccise il marito davanti al figlio: “Smartphone e coltelli, ecco perché non fu legittima difesa e merita l’ergastolo”

Brescia, 6 marzo 2025 – La sera del 28 gennaio 2023 Renato Fagoni, 60 anni, morì accoltellato dalla moglie, che lo aggredì mentre era a tavola con lui e il14enne,alla pizza fumante, nella casa di Nuvolento. La scena venne registrata dallodell’assassina, che spense il telefono solo nel frangente delle sei coltellate ma lo riaccese subito dopo. Condannata alin primo grado - il pm Flavio Mastrototaro aveva chiesto 24 anni -, 58 anni, in aula aveva sostenuto di avere ucciso al culmine di un litigio delcon il, al quale il consorte aveva puntato un coltello (con la punta arrotondata) alla gola. Il presidente Roberto Spanò non ha creduto né alla tesi della, né a quella del raptus esploso dopo anni di vessazioni e maltrattamenti in famiglia perpetrati dalla vittima.