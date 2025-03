Donnapop.it - Raffaella Ligorio: chi è il volto di Temptation Island ’24? Programmi tv, laurea e Instagram

Leggi su Donnapop.it

Mediterranea, affascinante e sensuale: lei èdinel 2024. Ma cos’altro sappiamo di lei?Chi è ancora attaccato al vecchio (e sciocco) binomio della bellezza senza cervello non sa assolutamente cosa dice; lei non è solo avvenente, ma anche preparatissima, nonché una giovane promessa nel mondo della moda. Giàdi diverse collaborazioni importanti,è pronta a farsi scoprire.Chi è?I più affezionati deidi Maria De Filippi non possono certo far finta di non conoscere, vista durante2024. All’interno del villaggio della trasmissione, la bella pugliese ha tentato Fabio, il fidanzato di Sara. Fra loro sono nate conversazioni spontanee e lui ha avuto modo di confidarsi con la tentatrice, svelando dettagli privati della sua relazione.