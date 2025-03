Raffaele Fitto e la prudenza sul piano di riarmo europeo | La Difesa non è una priorità per tutti i Paesi dell’Unione

Leggi su Open.online

«Il? Occorre un approccio equilibrato per rispondere alle esigenze di ogni Stato. Non perè una». A parlare diin un piccolo punto stampa organizzato dentro la sede Associazione nazionale dei comuni (Anci) è il commissario, ex ministro per gli Affari europei. In missione in Italia da ieri,sta incastrando nella sua agenda una serie di incontri con autorità nazionali, regionali e locali per discutere di Politica di Coesione e del Pnrr, prima di ripartire alla volta di Bruxelles. Proprio in mattinata, nella capitale belga, si sta svolgendo il Consiglio straordinarioeuropea per discutere ildidel Vecchio continente, “il “ReArm Europe“, a cui prende parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma, la posizione di Ursula von der Leyen, per la quale «è tempo di reagire», sembra più netta rispetto a quella del collega italiano.