Radio Goal – Napoli: Lukaku-Raspadori accoppiata vincente. Billing fotocopia di Anguissa

Volpecina, Savini, Carnevale, Giordano, Marcolin, Reginaldo, Tosto, Birindelli, Zoff, Oliva, e Valcareggi sono intervenuti a, trasmissione in onda sula frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro, Questi i loro interventi riportati da TaerzoTempo.Com:Giuseppe Volpecina, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it:-Fiorentina domenica, che gara ti aspetti? “Con la Fiorentina è difficile capire che gara verrà fuori, alterna grandi partite (con l’Inter) a brutte gare (quella persa col Como)”. Che ricordi ti evoca questa partita? “-Fiorentina 10.05.87 la più grande gioia calcistica della mia carriera, e sempre acon la maglia viola la gara in cui Baggio dribblò mezza squadra e fece un gol alla Diego, poi raddoppiò, nonostante il vantaggio di due reti riuscimmo a perdere 3-2”.