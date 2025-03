Ilrestodelcarlino.it - Raccolti al Gran galà 4mila euro

Consegnati ad Openhouse i(vedi foto)con l’asta benefica organizzata in occasione delGala di Carnevale, che si è tenuto l’1 marzo al Teatro della Fortuna, e durante il quale è stata battuta una statuetta d’oro della Dea della Fortuna realizzata da Studio a Tre Gioielli. La somma, destinata a sostenere un progetto per giovani con disabilità, è stata consegnata all’associazione da Diego Zeppa, in rappresentanza di Earth System, e da Franco Peroni di Maybe. Con questa donazione Earth System "conferma il proprio impegno a favore di una società più inclusiva, in cui la solidarietà si traduce in azioni concrete a supporto di chi ne ha più bisogno" mentre per Maybe "ogni occasione può diventare un’opportunità per fare la differenza".