Raccolta di firme per riaprire la caserma

Baricella è ancora, ormai da una dozzina d’anni, senza unadei carabinieri. I militari della locale stazione, che fanno parte della Compagnia Carabinieri di Molinella, sono, infatti, al momento ‘di stanza’ nelladi Minerbio. La Lega locale, con i civici della minoranza di centrodestra del gruppo Uniti per Baricella, ha deciso di lanciare una: "Ladi Baricella va riaperta. Prendiamo l’impegno in questo mandato di lavorare incessantemente perché la riapertura avvenga. Come Lega portiamo avanti questa richiesta dal 2016. I vari sindaci che si sono succeduti nel tempo hanno a più riprese promesso di riaprirla, deludendo ogni volta sia la parola data che la cittadinanza. Le parole non seguite dai fatti non ci bastano più. Quindi ora chiediamo al sindaco un impegno chiaro, con un cronoprogramma dei passi da fare per arrivare alla riapertura della".