Ilrestodelcarlino.it - Raccolta del vetro porta a porta. Al via la rimozione delle campane

Alea Ambiente comunica l’avvio dellastradali per ladela Galeata, dove è partito il, poi a seguire a Civitella e a Meldola. "A partire dai prossimi giorni, saranno gradualmente rimosse lestradali delnel territorio comunale di Galeata – precisa la nota della società in house –, uno dei tre comuni dove, dal 1° gennaio, è stata avviata laanche per questo materiale. Poi a seguire, in accordo con le amministrazioni comunali, si procederà a Civitella e per ultimo a Meldola". I cittadini che non hanno ancora ritirato il proprio contenitore sono invitati a farlo. Il punto Alea territorialmente più vicino per ritirare il bidoncino per ladelè quello a Cusercoli in via Caduti della Libertà 23 (a fianco della Bidentina), aperto tutti i lunedì dalle 14,30 alle 17,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12.