Juventusnews24.com - Quinto posto Champions League 2025/26, sempre più difficile per l’Italia: tutte le combinazioni. Così per la Juve diventa fondamentale la classifica

Nonostante l'Inter continuerà molto probabilmente la propria Champions League, Spagna e Inghilterra sono molto avanti nel ranking UEFA. Tanto dipenderà dalle sfide di Europa League, dove la Roma sfiderà il Bilbao, e dalla Lazio e Fiorentina in Conference League ma in questo momento la possibilità di vedere cinque squadre nella prossima Champions League sono molto poche. Per questo per la Juventus diventa fondamentale almeno il quarto posto in Serie A.

RANKING STAGIONALE UEFA
INGHILTERRA 21.750 (6/7)
SPAGNA 19.607 (6/7)
ITALIA 18.437 (4/8)
GERMANIA 16.421 (4/8)
PORTOGALLO 16.050 (2/5)
BELGIO 15.250 (2/5)
FRANCIA 15.000 (3/8)
OLANDA 14.750 (4/6)