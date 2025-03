Dayitalianews.com - Quindicenne pontino con fragilità psichiche vittima di violenza sessuale; la drammatica testimonianza della madre

Latina, a processo persu un minorenne: lain aulaUn delicato caso giudiziario è attualmente in corso presso il Tribunale di Latina, dove un uomo di 39 anni è accusato di abusi nei confronti di un giovane con. I fatti risalgono all’estate del 2020 e sono stati portati alla luce grazie alla segnalazione, che all’epoca aveva 16 anni.La denuncia e l’avvio delle indaginiLa vicenda ha avuto inizio quando il ragazzo, sconvolto per quanto accaduto, ha trovato il coraggio di scrivere allaper raccontarle cosa gli era appena accaduto. La donna, preoccupata per il figlio, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, avviando così le indagini.Secondo quanto emerso in aula, l’imputato avrebbe avvicinato il giovane nei pressi di un esercizio commerciale e, con una scusa, lo avrebbe convinto ad allontanarsi.