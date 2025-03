Liberoquotidiano.it - "Questo continua a prenderci per il cu***": chi umilia Bonaccini mentre parla in tv

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una domandina semplice semplice per Stefano. «Epperò, la risposta, è sbajata», direbbe Corrado Guzzanti in arte Quelo. A incalzare l'ex governatore dell'Emilia Romagna, oggi euromentare del Pd, è la collega della Lega Silvia Sardone. Entrambi sono ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4. In studio sidi tagli alla sanità pubblica ee Sardone rappresentano due modelli opposti: il primo viene dall'Emilia rossa in cui domina lo Stato, la seconda dalla Lombardia in cui il privato si affianca al pubblico. Il primo sistema scricchiola, costringendo i pazienti ad attese infinite per poter sostenere esami spesso fondamentali. La Sardone incolpa i governi di sinistra, che hanno operato negli anni tagli vertiginosi e chiede a(che ha governato l'Emilia Romagna per 10 anni) perché non abbia mai alzato il dito per protestare con i suoi compagni di partito a Roma: «100% pubblico, se c'è un privato che fa una roba buona io non posso accreditarlo e fare in modo che, ad esempio, la signora Maria possa scegliere se andare a farsi curare sempre con un sistema pubblico o dove preferisce, perdonatemi ma di cosa stiamondo», si scalda la leghista.