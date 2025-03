Ilgiorno.it - Quaresima ambrosiana 2025, iniziative e celebrazioni con l’arcivescovo Delpini

Milano, 6 marzo– Ultimi giorni per festeggiare il Carnevale Ambrosiano. Il 9 marzo alle 17.30 l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario, presiederà in Duomo la Messa nella prima Domenica di, a cui seguirà il Rito dell'Imposizione delle ceneri. Nello stesso giorno prenderà il via anche il consueto ciclo di meditazioni proposte in Avvento e indall'Arcivescovo su web, tv e radio. Titolo della nuova serie sarà: "Kyrie! Misericordia e preghiera", poiché in questo anno giubilare verranno messe a tema le 14 opere di misericordia della tradizione cristiana (sette corporali e sette spirituali). A fare da sfondo alla meditazione di monsignorsaranno di volta in volta opere d'arte che richiamano simbolicamente i temi da lui affrontati. Le meditazioni quotidiane, che proseguiranno fino al mercoledì della Settimana Santa, saranno disponibili a partire dalle 7 del mattino sul portale diocesano, sul canale YouTube e sui profili social di ChiesadiMilano, rimanendo ovviamente accessibili anche in seguito; su Telenova (canale 18) alle 19.