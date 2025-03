Lettera43.it - Quanto costa uno stand al Salone del Libro di Torino?

Anche per l’edizione 2025, la 37esima della sua storia, ilinternazionale deldiha confermato gli spazi espositivi. Previsti infatti 137 mila metri quadrati, cui si aggiungeranno le aree esterne dell’Oval, la Pista 500 e il cortile per lo street food. «Più di così è impossibile», ha sottolineato la direttrice editoriale Annalena Benini nella presentazione dell’evento. Centro della kermesse sarà ancora una volta il Lingotto Fiere che, dal 15 al 19 maggio, accoglierà migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, decisi a incontrare i loro beniamini o acquistare le novità sul mercato. Perriguarda gli espositori, gli organizzatori hanno deciso di tendere la mano ai piccoli editori, optando per prezzi più bassi rispetto alla media nazionale e annunciando una serie di iniziative per migliorare l’esperienza alanche dal punto di vista logistico.