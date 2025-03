Fanpage.it - Quante volte al giorno deve uscire il cane

Le passeggiate quotidiane sono uno dei momenti più importanti della giornata di un, non solo per fare i propri bisogni. Più spesso esce meglio è, ma naturalmente non è sempre possibile. Dovremmo in ogni caso garantire almeno tre uscite al, variando durata, attività e intensità anche in base all'età e alle necessità del singolo