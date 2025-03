Inter-news.it - Quant’è bella la Thu-La! E il Toro fa record in Feyenoord-Inter – CdS

Thuram e Lautaro Martinez, i due attaccanti principi dell’permettono a Simone Inzaghi di sbancare il de Kuip di Rotterdam per 2-0 nell’andata degli ottavi di Champions League traper Lautaro Martinez.BELLI Ela Thu-La, a maggior ragione se segnano entrambi nella stessa partita e per di più nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’si affida a Marcus Thuram e Lautaro Martinez per fare suo il primo atto del doppio confronto contro ildi Robin van Persie, che a proposito di attaccanti è stato uno dei più forti della sua generazione. Un gol per tempo: prima la zampata del francese, che non segnava da otto partite, e poi la finalizzazione del capitano, col suo diciottesimo gol in Champions League. Superato nientepopodimeno che la leggenda Sandro Mazzola: ora è ilil miglior cannoniere dell’nella storia della coppa dalle grandi orecchie.