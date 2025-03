Parmatoday.it - Quando una piccola pensione impedisce le agevolazioni fiscali

Leggi su Parmatoday.it

Nei giorni scorsi si sono rivolti al Patronato Inca Cgil due coniugi pensionati della provincia di Parma. La moglie nel corso degli anni ha sviluppato diverse patologie che, pur non essendo invalidanti in modo grave, hanno necessità di essere curate con numerosi e costosi farmaci, tutti in fascia.