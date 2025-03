Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Kvitfjell, startlist, streaming

va in scena lacronometrata delladi. Un test molto importante per gli uomini-jet, anche perchè sarà l’ultimo visto che domani sarà già gara. In programma. infatti, ci sono due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica).LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE JUNIORES ALLE 8.30 E 11.30LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 10.00Una primache ha visto già subito protagonista Dominik Paris, vincitore per quattro volte sulla pista norvegese. L’altoatesino ha concluso al secondo posto a soli cinque centesimi dallo sloveno Miha Hrobat e davanti agli svizzeri Franjo Von Allmen ed Alexis Monney, che insieme a Marco Odermatt sono ovviamente tra i favoriti.Purtroppo ladi ieri ha visto anche l’infortunio di Mattia Casse.