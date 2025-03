Ilgiorno.it - Quando i gioielli sono un viaggio da raccontare

Oliva Ciluoghi a Milano che nonsemplici negozi, ma piccoli mondi fatti di storie, idee e visioni. Da quarant’anni, Rubinia è un brand di gioielleria artigianale e sostenibile, che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, portando avanti una filosofia basata su artigianalità, personalizzazione e rispetto per l’ambiente. Fondato nel 1985, oggi è guidato da Roberto Ricci, anima creativa, e da sua figlia Francesca, responsabile marketing e comunicazione. Ogni gioiello è realizzato con oro e argento etici e certificati, diamanti di laboratorio e packaging sostenibili come l’AppleSkin, un materiale innovativo derivato dalle mele. Ma ciò che rende Rubinia un marchio unico è la capacità di trasformare ogni pezzo in un racconto personale, un gioiello che non è solo un ornamento, ma un sigillo di emozioni.