Ilrestodelcarlino.it - Quando arriva il cibo di strada a Ferrara, dagli arrosticini ai churros: sapori dal mondo

, 6 marzo 2025 – Al via domani in piazza Ariostea la quarta tappa della nona edizione di ‘International Street Food’, la più importante manifestazione di ristorazione dain Italia. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di), assieme a Confartigianato e con il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive. L’iniziativa, dedicata aldidi alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre. In Piazza Ariostea, per tre giorni, sarà possibile gustare prelibatezze provenienti da paesi lontani e da diverse culture, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi e. “si appresta ad accogliere ancora una volta una manifestazione che ha riscontrato un successo straordinario nelle edizioni precedenti – le parole dell’assessore Francesco Carità –.