Lanazione.it - Qualità, storia e tradizione. Vent’anni fa l’intuizione che fece grande l’olio di Lucca

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 – Basterebbe pensare a ciò cherappresentava per le antiche civiltà, quella greca e romana, ad esempio, per comprendere il significato profondo di questo importante alimento naturale. Ol?um per i latini, élaion per la civiltà greca. Oppure, comunemente, olio extravergine di oliva. Meglio, naturalmente, se parliamo dell’“Olio diDop”. Perché olio e, rappresentano il binomio per. Ed è per questo che nell’ottobre del 2004, l’intuito di alcuni piccoli imprenditori agricoli della Lucchesia, produttori di olio,propria l’idea di dare vita al “Consorzio Tutela Olio dop”. Un’intuizione felice che già al tempo connotava(classificato scientificamente come cibo) quale prodotto di eccellenza del nostro territorio, le cui proprietà organolettiche sono apprezzate e riconosciute.