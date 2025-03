Puntomagazine.it - Qualiano: Via Palumbo, addetti alle pulizie potano l’erba ma tralasciano una scia di rifiuti

a Via, percorrendo il ciglio stradale vi si può notare una lungadiche dapprima erano nascosti in vegetazione Continuano gli episodi di abbandono dei. Questa volta, in Via, glialla pulizia hanno rasato, ma hanno lato unadisul suolo. A segnalarlo, un cittadino che questa mattina ha inviato una segnalazione alla nostra redazione.Come visibile nella foto, sono presenti numerose bottiglie di plastica e vetro, insieme a resti di buste di plastica e materiali organici. Ladisi estende lungo tutta la via.La situazione continua a destare preoccupazione tra i cittadini, che chiedono interventi più efficaci e tempestivi per garantire la pulizia e il decoro del territorio. È fondamentale che vengano adottate misure per prevenire l’abbandono deie che venga monitorato costantemente il territorio per evitare che episodi simili si ripetanoL'articolo: Viamaunadiproviene da Punto! - Il web magazine.