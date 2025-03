Ilfattoquotidiano.it - Quale dei fratelli Marquez dovrebbe vincere il Mondiale? La madre dei piloti di Moto Gp non ha dubbi: “Vorrei che fosse Alex”

“Sì, avete capito bene. In tutti questi anni dilo hanno sempre accusato di essere lì solo perché fratello di una leggenda come Marc. Ma questa è una bugia, perché è un grandissimo lavoratore”. Non parla molto, ma quando lo fa non è mai banale. Roser Alentà,dei, ha detto ai microfoni di Cadena Ser che preferirebbe se illo vincessee non Marc.L’otto volte campione del mondo ha cominciato alla grande la stagione dominando il Gran Premio di Thailandia, proprio davanti a suo fratello, che ha comunque conquistato un ottimo secondo posto. Se Marc vincesse il titolo quest’anno, eguaglierebbe il numero di vittorie del suo rivale di sempre, Valentino Rossi. Ma a Roser Alentà questo non importa: “Il mio sogno sarebbe chevincesse almeno un campionato, Marc ne ha già otto.