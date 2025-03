Lanazione.it - Qua la zampa... in pediatria. La pet therapy torna a regime a Pontedera

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 6 marzo 2025 – Entrano scodinzolando in ospedale e sanno già dove andare. Fin dal loro ingresso al Lotti diportano subito allegria e spensieratezza. Ai pazienti, alle loro famiglie, ai medici, agli infermieri, a tutti. Poi sempre accompagnati dalle volontarie dell’associazione Amici Animali a 4 Zampe arrivano ine lì incontrano i bambini. Ed è subito amore. Le paure, lo stress, le preoccupazioni per alcuni minuti scompaiono per fare posto a qualche attimo di allegria e divertimento. Perché Luna, bassottina nana di 2 anni, e Artù, Golden retriever di 8 anni, sono ormai maestri in questo. Conoscono l’ambiente, sono pronti alle situazioni che si trovano davanti e partecipano con il loro entusiasmo a queste ventate di leggerezza. Con loro ci sono poi cinque volontarie dell’associazione, che oltre a gestire il rifugio Parco canile e gattile La Valle incantata di Lajatico, porta avanti da anni ormai numerosi progetti, tra cui questo.