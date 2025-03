It.insideover.com - Qatargate (e Maroccogate), quando la palla gonfia il sacco del Parlamento europeo

Torna a far parlare di sé il, probabilmente il più grande scandalo di corruzione della storia del: martedì la Procura belga ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare per Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, due eurodeputate del PD. Il caso era scoppiato nel dicembre 2022 con l’arresto dell’allora vicepresidente delEva Kaili e dell’ex-deputato Antonio Panzeri, accusati di fare parte di una rete di corruzione volta a migliorare l’immagine internazionale del Qatar e curarne gli interessi all’interno della politica dell’Unione. Panzeri, in particolare, era accusato di essere addirittura a capo di una rete di europarlamentari compiacenti, molti dei quali italiani.Oltre due anni dopo, ancora non ci sono state condanne e le indagini sono tuttora in corso, ma ilcontinua a mettere in luce la fragilità della politica europea e la sua preoccupante permeabilità all’influenza di ricchi Paesi stranieri.