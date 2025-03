Putin | non rinunciamo a ciò che è nostro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.26 La Russia vuole una soluzione al conflitto in Ucraina che le "assicuri la calma in una prospettiva storica di lunga durata".E "non abbiamo bisogno di niente che non è,ma non rinunceremo a niente che è". Lo ha detto: "C'è ancora chi vuole tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando com'è finita", ha sottolineato. Sembra una chiara risposta a Macron che ieri in Tv ha detto che la Russia è una minaccia per la Francia e l'Europa,proponendo l'uso dell'ombrello nucleare di Parigi per tutto il continente.