Putin | La Russia non rinuncerà mai a ciò che è suo Non farà concessioni

«Lanonmai a ciò che è suo, non». Questo il messaggio categorico del presidente russo Vladimirriguardo alla guerra in Ucraina, durante un incontro con i lavoratori e i beneficiari della fondazione Difensori della Patria. «Non abbiamo bisogno di nulla che appartenga ad altri» ha spiegato il presidente russo secondo l’agenzia di stampa Ria novosti: «Ma non rinunceremo a ciò che è nostro».Le attestazioni del leader del Cremlino arrivano mentre gli Stati uniti, guidati dal presidente Donald Trump, tentano di proporre una trattativa capace di porre fine alla guerra in corso da tre anni. Le parole dilasciano intendere che Mosca, al tavolo delle trattative, non sia affatto propensa a cedere una parte delle regioni ucraine occupate durante il conflitto.