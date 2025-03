Lettera43.it - Putin: «La Russia non rinuncerà a ciò che è suo, l’errore dei nemici è sottovalutarci»

Vladimirsembra tutt’altro che intenzionato a fermarsi. Come riportato dall’agenzia Ria Novosti, il presidente russo è tornato a parlare della guerra in Ucraina e dell’Occidente, attaccando il francese Emmanuel Macron come già fatto dal ministro degli Esteri di Mosca Sergey Lavrov.ha affermato: «Tutti gli errori dei nostrisono cominciati da qui: sottovalutare il carattere del popolo russo». E ha aggiunto: «Ci sono persone nel mondo che vogliono tornare ai tempi della campagna di Napoleone» ma «dimenticano com’è finita». Il riferimento è proprio alle parole di Lavrov che ha paragonato Macron «a Napoleone e a Hitler»., Macron e Conte durante un incontro nel 2020 (Getty Images).Il Kursk «liberato un pezzo dopo l’altro»ha inoltre parlato della situazione nella regione di Kursk durante un incontro con i dipendenti della fondazione Difensori della Patria.