Movieplayer.it - Pulse: Willa Fitzgerald e Colin Woodell alle prese con delle emergenze nel trailer

Leggi su Movieplayer.it

Il 3 aprile arriverà su Netflix il nuovo medical drama intitolato, con protagonista, ecco ildella serie. Netflix ha condiviso online ile il poster della serie, il nuovo medical drama in arrivo in streaming a partire dal 3 aprile. Il progetto, creato da Zoe Robyn che ne è anche showrunner insieme a Carlton Cuse, ha come protagonisti. Cosa racconteràNeldello show Netflix vengono introdotti i protagonisti e i legami esistenti tra di loro, mostrando come una giovane dottoressa si ritrovicon un avanzamento di carriera non atteso, situazione che le suscita qualche ansia, dubbio e tensione nella vita privata e professionale. Ecco il video .