Psg beffato dal Liverpool nel finale | vittoria preziosa per i Reds

Beffa cocente per il Psg battuto dalneldopo una gran partita a Parigi con tante occasioni sprecate. La squadra di Luis Enrique domina in lungo e in largo la sfida del Parco dei Principi, ma iportano a casa unatantoquanto immeritata. Gli inglesi subiscono la costante pressione del Paris che ci prova a ripetizione con Barcola, Dembelé e Kvaratskhelia (anche un gol annullato) ma Alisson tiene in gara i suoi compagni. Nella ripresa è sempre il portiere brasiliano il migliore. Poi Slot manda in campo Nunez ed Elliott che confezionano all'87' il gol di un successo fino a quel momento insperato. Quarti didi Champions League pressocché blindati per il Bayern Monaco che indirizza la qualificazioni battendo 3-0 negli ottavi d'andata il Bayer Leverkusen.