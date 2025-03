Ilrestodelcarlino.it - Proteste al Serpieri un nuovo sit-in

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La protesta alnon si ferma. Dopo lo sciopero autoproclamato dagli studenti nella giornata di lunedì, con 300 giovani a protestare contro la dirigenza fuori dei cancelli, è stato annunciato un sit-in davanti al Provveditorato nella giornata di venerdì. Alle 15 studenti, genitori e professori si ritroveranno in Corso d’Augusto per lamentare "i progetti ancora bloccati, i viaggi di istruzione che non partono", e chiedere "la soluzione dei problemi interni attraverso il dialogo" è scritto nei volantini. Inoltre si esprime solidarietà nei confronti dei due professori sospesi.