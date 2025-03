Quotidiano.net - Prosieben: Crescita dei Ricavi e Sviluppo di Joyn nel 2024

L'anno scorso, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista, ha registrato un fatturato di 3.918 milioni contro i 3.852 del 2023. La perdita netta è stata di 122 milioni rispetto ai 134 milioni precedenti, con un margine operativo lordo rettificato di 557 milioni contro i 578 del 2023.ed Ebitda rientrano nei target comunicati dal gruppo media tedesco. Il dividendo proposto è di 0,05 euro per azione e per l'anno in corsoprevede una leggeradel fatturato a circa quattro miliardi, con un aumento del 2% deipubblicitari nel bacino Germania, Austria e Svizzera. "La nostra attenzione al settore dell'intrattenimento e l'implementazione coerente della nostra strategia stanno dando i suoi frutti: lo dimostrano la fortedie le prestazioni migliorate dei nostri canali lineari alla fine dell'anno".