Sportnews.eu - Proseguono gli ATP Indian Wells, ieri due azzurri eliminati: i match in programma oggi e domani

gli ATP, fuori due, Flavio Cobolli e Luca Nardi, sconfitti al debutto:pomeriggio le altre sfide.In California, agli ATP, glisi sono presentati in nove. Purtroppo, è stato un debutto amaro per Flavio Cobolli e Luca Nardi, sconfitti ednella prima partita. Peccato aver perso per strada due ottimi tennisti. Supera il turno Elisabetta Cocciaretto, nel femminile, che ha battuto la messicana Zarazua dopo che questa si è infortunata.I campi dell’in California (Sportnews.eu)Flavio Cobolli si è battuto contro lo statunitense Colton Smith, 261esimo nel ranking mondiale, venendo eliminato al primo turno del Masters 1000. Smith ha vinto la sua prima partita ATP in un’ora e 50 minuti. Cobolli è sceso in campo non al massimo della concentrazione, tanto da iniziare il primo set in forte svantaggio.