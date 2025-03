Lanazione.it - Prosegue la derattizzazione del centro storico

LUCCA, continua l’impegno del Comune di Lucca per un problema particolarmente avvertito dalla popolazione. Ma l’invito alla cittadinanza è a segnalare eventuali presenze di topi attraverso centralino del Comune (0583.4422) chiedendo di poter parlare con l’Ufficio Ambiente nel caso si riscontrasse la presenza di roditori nelle strade. La struttura, infatti, si attiva infatti a seguito delle segnalazioni pervenute, valutando, in collaborazione con la ditta affidataria del servizio, il posizionamento delle trappole. Al momento, sono presenti trappole all’interno del, spesso dentro i tombini, e nelle zone limitrofe urbanizzate. Il servizio è stato attivato anche per immobili di proprietà comunale, per le scuole e nei parchi pubblici. Le trappole sono periodicamente monitorate dalla ditta incaricata del servizio e l’ultimo monitoraggio è stato effettuato nel mese di febbraio.