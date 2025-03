Ilveggente.it - Pronostico Roma-Athletic Bilbao: l’indizio è nel precedente del girone

è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’urna di Nyon ha speditoe Lazio in due zone opposte del tabellone, scongiurando l’ipotesi derby già negli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, che arrivano da una qualificazione sofferta – raggiunta al termine dell’equilibrato playoff con il Porto (1-1 in Portogallo e 3-2 all’Olimpico) – avranno in ogni caso a che fare con una delle migliori squadre della fase campionato: l’. I baschi, attualmente quarti nella Liga spagnola, hanno chiuso la League Phase al secondo posto con gli stessi punti della Lazio (19) ma si sono dovuti accontentare della seconda piazza per via della peggiore differenza reti.