Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Genoa: stesso risultato dell’andata

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Viene da due sconfitte pesanti ildi Nicola. Due sconfitte contro Juventus e Bologna nelle quali, forse, non avrebbe nemmeno meritato di non raccogliere nulla. E siccome la classifica dietro, tranne il Monza ormai quasi in B, è proprio corta, per gli isolani, in quello che è un vero e proprio scontro diretto, è tornato il momento di fare dei punti.Ha avuto molta fortuna il, invece, contro l’Empoli: l’autorete di Silvestri ha permesso di strappare un pareggio importante per mettersi alle spalle la sconfitta contro l’Inter. Diciamo che non è stata la migliore prestazione della squadra di Vieira e loallenatore francese lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa dopo il match.