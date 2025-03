Ilrestodelcarlino.it - Professione, impegno e talento: nove donne si raccontano

In occasione dell’8 marzo, alle 10.30 nell’aula magna del Comune di Recanatiche, cone passione, si distinguono in ambiti diversi, racconteranno le loro storie. Dopo i saluti dell’assessore Emanuela Pergolesi, con la giornalista Francesca Cipolloni dialogheranno la senatrice Elena Leonardi, l’imprenditrice Laura Ottaviani, la scrittrice Noemi Mogliani (nella foto), la pediatra Matilde Rossi, la responsabile della cooperativa "Terra e Vita" Ilaria Romagnoli, la presidentessa del Moica regionale Elisa Cingolani, l’avvocato Marina Guzzini, la responsabile del Villaggio Le Ginestre, suor Barbara Brunalli e Cristiana Picchio dell’associazione cittadina Omphalos. "Sarà un’occasione per riflettere insieme su temi importanti e ascoltare storie di forza, coraggio e determinazione" promette l’assessore Pergolesi.