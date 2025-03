Panorama.it - Prof fuori controllo. Tredicenne punito perché non è salito sugli scalini Lgbt

Un ragazzino di 13 anni è stato richiamato due volte e ha subìto una nota disciplinare per essersi rifiutato di salire una scala arcobaleno, realizzata in omaggio alla comunità. Non bastasse, si è sentito dare dell’omofobo dal suo preside e si è sentito così in colpa da non averne parlato per mesi in famiglia.I genitori ne sono venuti a conoscenza solo a febbraio, quando è stato comunicato il provvedimento di sanzione. Hanno così deciso di scrivere al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara,intervenga «per evitare che altri episodi come questo possano accadere in ambito scolastico». Accade a Verona, all’Educandato Statale Agli Angeli e a dare per primo la notizia è stato Andrea Zambrano della Nuova Bussola Quotidiana.Fondato nel 1812 sotto il governo napoleonico, diventato Imperial regio collegio dopo l’annessione all’Austria, per decenni rimase riservato alle giovinette dell’aristocrazia e dell’alta borghesia.