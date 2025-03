Ilgiorno.it - Processo Yana Malaiko, la rabbia di papà Oleksandr: “In Italia ogni donna deve sapere che non è sicura”

Mantova, 6 marzo 2025 – "Grazie per il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie. A quanto pare per avere giustizia occorre essere nati in. Per gli stranieri la giustizia non esiste. Inche non èuomo violento sa che può uscire, uccidere e tornare libero dopo sei, sette, otto anni. Purtroppo la giustizia innon esiste". Esplode tutta ladolorosa di, il padre di. È caduta l'aggravante della premeditazione. Non è stato ergastolo come aveva richiesto l'accusa. Dumitru Stratan, moldavo, 36 anni tra pochi giorni, è stato condannato a vent'anni di reclusione per l'omicidio volontario dell'ex fidanzata, 23enne ucraina, e occultamento del suo cadavere. Le scelte dei giudici LadiIl sostegno ai familiari La delusione del compagno L’omicidio Le scelte dei giudici In sede di udienza preliminare Stratan aveva chiesto il giudizio abbreviato, precluso però della premeditazione.