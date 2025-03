Thesocialpost.it - Processo Saman Abbas: la testimonianza del fratello tra silenzi e tensione

Neld’appello per l’omicidio di, la 18enne pachistana uccisa a Novellara il 1° maggio 2021, è stato ascoltato come testimone chiave ildella vittima, Alì Heider. Il giovane, all’epoca minorenne e oggi 21enne, ha chiesto di poter deporre dietro un paravento per evitare il contatto visivo con i familiari imputati. Solo dopo aver terminato la sua, ha dichiarato di voler vedere i genitori, condannati all’ergastolo in primo grado.Gli imputati e il peso delladi HeiderNel banco degli imputati siedono il padre di, Shabbar, e la madre, Nazia Shaeheen, oltre allo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni, e i due cugini della ragazza, assolti in primo grado ma ora nuovamente a rischio condanna proprio in virtù delladi Heider.