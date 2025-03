Iodonna.it - Prima aveva solo sospettato, poi le paure sempre più «concrete». La denuncia nel giorno di uscita del suo secondo libro sul caso

Alla fine, lo hato. Durante il processo per stupro contro il padre Dominique Pelicot, Caroline Darianespresso i sospetti di essere stata anche lei una sua vittima. Si era rappresentata come «la grande persona dimenticata di questo processo», sostenendo di avere la «convinzione intima» di essere stata anche lei “drogata”.sospetti, poipiù «», avvalorate da due foto. Ladella 46enne,BFM TV, è stata depositata il 5 marzo, ildell’del suo nuovo, pubblicato da JC Lattès, Pour que l’on se souvienne in cui racconta la sua lotta contro la sottomissione chimica (che porta avanti anche con la sua associazione M’endors pas), e dà voce alle vittime di stupro che “non hanno né prove né ricordi”. È ildopo Ho smesso di chiamarti papà pubblicato in Italia da Utet.