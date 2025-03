Linkiesta.it - Prezzi in salita per l’olio extravergine di oliva italiano, che conquista i mercati mondiali

Immaginiamo di non avere più a disposizione un buon olio d’sulla nostra tavola. Immaginiamoci di fronte allo scaffale di un supermercato o di una bottega gastronomica, costretti a scegliere tra un prodottoa un prezzo (davvero) da gioielleria e uno comunitario (spagnolo o tunisino che sia) a un prezzo accessibile. Quanti di noi potrebbero permettersi und’se davvero il prezzo fosse vicino a una giornata di stipendio per un impiegato o un giornalista? E quanto andrebbe a scadere la qualità della vita per chi oggi è abituato all’alta qualità della produzione oleicola made in Italy?Sembra uno scenario paradossale, eppure potrebbe non essere un’ipotesi troppo surreale. Perché il prezzo delal cento per cento è sempre più alto.