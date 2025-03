Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, anticipo di primavera ai titoli di coda. Torna l’inverno: pioggia e neve, ecco quando e dove

, 6 marzo 2025 - Troppo belli e dolci questi giorni dianticipa per durare a lungo. Il tempo sta per cambiare, da domenica, e anche radicalmente come spiegano lrologo di 3b.com Edoardo Ferrara : “L’anticiclone che in questi giorni ci ha portato un assaggio di, nella sua accezione più stabile e mite, ha i giorni contati”. “ La “rivoluzione” di domenica Da domenica al Nord cambia tutto. “Una prima intensa perturbazione in arrivo dalla Spagna raggiungerà parte d’Italia, portando piogge in particolare a fine giornata soprattutto su Norst, Questo fronte farà da apripista a una circolazione ciclonica che si insedierà per diversi giorni sul Mediterraneo, alimentata da aria decisamente più fredda in discesa dall’Artico su gran parte d’Europa. Gran parte della prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da tempo instabile o a tratti perturbato, con frequente occasione per piogge, acquazzoni e temporali da Nord a Sud.