Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione e street tutor: "Altre 102 telecamere e assumeremo più agenti"

"Speriamo di attivare a breve gli. La documentazione da inoltrare alla Prefettura è pronta, e riteniamo che la richiesta verrà accolta. Dipenderà poi dal Ministero dell’Interno concedere i finanziamenti". Così il sindaco Massari, che ha poi lasciato la parola a Sara Di Antonio, responsabile Sicurezza e legalità del suo Gabinetto. "Farannoe non repressione, mediazione e controlli non ostili accanto all’educativa di strada – ha spiegato –. Si tratta di figure appositamente formate, già attive con buoni risultati a Modena, Bologna, Parma nell’Oltretorrente, Carpi, Imola, Ferrara ecittà. Tra loro ci sono anche immigrati di seconda generazione che parlano arabo e lingue africane". In campo anche l’Anps (associazione nazionale Polizia di Stato), alla presentazione del Piano rappresentata da Giovanni Ciampi e Antonio Candela, rispettivamente responsabile e coordinatore; rende disponibili 25in pensione, nelle mattine di martedì e venerdì, ed il sabato mattina e pomeriggio.