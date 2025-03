Ilfattoquotidiano.it - Prevarrà il bellicismo o la saggezza? In questi momenti bui per l’Europa non ci dobbiamo scoraggiare

Dicono:non esiste più. Io penso che ci sia. Sono ovviamente sconcertato dalla seconda Von Der Leyen che metamorfosa dal dr Jekyll di Green Deal, Transizione Ecologica e Next Generation Eu al mr Hyde che propone di “turbocharge” le spese militari (uso le sue parole). Metamorfosi condivisa con il nostro ex ministro per la transizione ecologica, ora al vertice di una fabbrica di armi e centrali nucleari. Dalla transizione ecologica alla transizione bellica.Non è questache ho conosciuto negli ultimi 30 anni. Con i progetti Erasmus i giovani europei passano da uno stato all’altro per inseguire i loro sogni: la loro casa è. Con i progetti Horizon le comunità scientifiche europee sono diventate una sola comunità scientifica, sostenuta dalle Reti di Eccellenza che hanno migliorato le infrastrutture di ricerca europee.