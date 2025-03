Anteprima24.it - Presenza di insetti nei pasti delle scuole: i chiarimenti in Commissione Istruzione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLa, presieduta da Aniello Esposito, ha incontrato l’assessora Maura Striano, la presidente della Municipalità 4 Maria Caniglia e gli uffici competenti per discutere della questione relativa alladineidistribuiti negli Istituti scolastici “Miraglia”, “Bovio” e “Sanzio – Radice”.L’assessora Striano ha ricostruito la vicenda, ricordando che successivamente alla segnalazione didiin alcunidistribuiti in alcunedella Municipalità 4, ricevuta il 21 febbraio, sono stati immediatamente avviati i controlli, sia nel centro cottura della ditta, situato a Somma Vesuviana, a cura della Asl Napoli 3 e dei Nas, sia su campioni dei, a cura della Asl Napoli 1. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo, conclusione analoga a quelle effettuate dalla ditta che per l’Amministrazione si occupa dei controlli di qualità.