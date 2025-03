Lanazione.it - Presentata alla Fiera di Rimini la Fondazione Cer sulle comunità energetiche

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 06 marzo 2025 – Al Key Energy di, uno dei principali eventi dedicatitransizione e all’efficienza energetica, è stataufficialmente laCER Italia, la primaenergetica nazionale a trazione pubblica. Iniziativa che vede in prima linea anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, presenteromagnola. L’iniziativa si distingue per il suo modello innovativo che consente alle amministrazioni locali di creare rapidamente configurazionidedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese come consumatori e piccoli produttori. Durante l’evento, è stato annunciato l’accordo traCER Italia ed Enel, che diventa partner strategico per i servizi energetici della. Un’intesa che rafforza l’impegno nella promozione di un sistema energetico sostenibile, garantendo vantaggi economici e ambientali per gli aderenti.