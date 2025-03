Tarantinitime.it - Premio per i poliziotti che hanno arrestato gli spacciatori, tra loro anche un agente di Montemesola

Tarantini Time QuotidianoTre agenti in servizio presso il commissariato di Martina Francaricevuto una lode a seguito del consiglio ricompense per ilcomportamento esemplare. Si tratta di due ispettori provenienti da Taranto e di un assistente capo coordinatore originario di. Il riconoscimento è stato conferito per l’operazione di polizia condotta nell’aprile del 2024, che ha portato all’arresto di diversi individui coinvolti nello spaccio di droga in Valle d’Itria.L’indagine, particolarmente articolata, è stata svolta da agenti in borghese ed è iniziata con l’arresto di un primo “corriere della droga” nell’aprile 2024. Successivamente, nel corso dei mesi, sono stati effettuati altri due arresti e sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti.Il primo a essere fermato è stato un giovane incensurato di Locorotondo, sorpreso a bordo della sua mini car mentre effettuava consegne di droga nelle strade di Martina Franca.