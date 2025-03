Ilgiorno.it - Precipita il primo giorno di lavoro. Cade dal lucernario dell’azienda. Ventenne in prognosi riservata

Ilha ceduto e lui èto da un’altezza di una decina di metri il suodi. Un operaio di 20 anni, un cittadino marocchino che abita nella zona di Vigevano, ieri mattina è rimasto gravemente infortunato in un incidente sul. Aveva cominciato a lavorare solo da poche ore. È successo ad Oggiono, in provincia di Lecco. Il 20enne era sul tetto del capannone di uno stabilimento nella zona artigianale del paese, sul confine con Molteno. Inavvertitamente ha camminato su un oblò in plastica trasparente di unche però non ha retto il suo peso, spaccandosi di schianto e aprendo una voragine sotto i suoi piedi. Èto al suolo, sul pavimento all’interno del capannone industriale, da almeno nove metri di altezza. Ha picchiato la testa e il volto, perché è atterrato di faccia, si è spaccato certamente un polso e ha riportato traumi al bacino e altre lesioni.