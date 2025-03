Lanazione.it - Prato, la Cui compie 50 anni. Festa insieme alla città

, 6 marzo 2025 - Una bella storia di coraggio, di inclusione, di pari opportunità che ha come protagoniste le persone con disabilità, le loro famiglie ma anche tanti pratesi che questa storia l’hanno voluta condividere. È con questa premessa che la CUI, sigla che sta per Cooperativa Unitaria Invalidi, proprio oggi (6 marzo)50e festeggia. È una delle esperienze cooperative più longeve della Toscana e il suo è stato un progetto assolutamente anticipatore per l’inclusione delle persone diversamente abili attraverso attività creative manuali. Dal 1975 sono stati circa 250 le ragazze e i ragazzi, ma anche gli adulti, che hanno vissuto l’esperienza attiva della cooperativa, che dal 2015 si è trasferita nella nuova sede di via Reggiana. Nel centro diurno attualmente sono 60 gli utenti, dai 20 ai 70con patologie differenti, che vengono accolti ogni giorno negli spazi dei tre moduli contraddistinti dai colori giallo, blu e rosso.