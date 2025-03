Lanazione.it - Prato, confermata la stella Michelin per il ristorante Paca

, 6 marzo 2025 – “Confermare laè sempre più difficile che conquistarla. Non ce l’avremmo fatta senza un grande lavoro di squadra”. È soddisfatto ed emozionato Niccolò Palumbo, titolare e chef del, che per il terzo anno di fila porta a casa il riconoscimento più prestigioso. “Senza il decisivo apporto di tutti i collaboratori, cioè Gabriele Palumbo, Andrea Caciolli, Lorenzo Paganelli, Matteo Nereucci, Christine Marigomen ed Edoardo Mordini, non avremmo preso lanel 2023, 2024 e 2025”. “Sul piano professionale è una grande gioia, perché si tratta di uno dei traguardi più importanti per il nostro settore. Mantenere così alto il livello è impegnativo e piacevole. E ci consente, inoltre, di continuare ad investire per crescere ancora, che è quello che stiamo facendo.