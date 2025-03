Juventusnews24.com - Prandelli non ha dubbi: «Juve mina vagante per lo scudetto. E c’è un aspetto che non va sottovalutato»

di RedazionentusNews24non ha: le sue dichiarazioni sullantus in vista della prossima sfida di campionato domenica sera in casa contro l’AtalantaCesareè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare tra le altre cose della, attesa dalla sfida casalinga contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.– «Lantus è ladello. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo. È più decisiva per i bianconeri: con un successo hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta e il terzo posto, regalandosi un finale inaspettato. Lantus ha soltanto un risultato: la vittoria. Un pareggio sposterebbe poco e perdendo verrebbe ricacciata all’indietro. Lantus, zitta zitta e in mezzo a una marea di polemiche per la doppia elizione Champions-Coppa Italia, si è portata a meno 6 dalla capolista Inter e a ridosso di Napoli e Atalanta.